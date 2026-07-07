Свыше 190 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

В Московской области за последнюю неделю июня и первые дни июля на земельно-имущественные торги выставили 192 объекта. В их числе — участки, здания, коммерческие помещения и имущественные комплексы, сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

Наибольшую часть лотов составили земельные участки. Потенциальным участникам аукционов предложили 108 территорий в аренду и 79 — в собственность. Кроме того, на торги выставили три здания вместе с земельными участками, одно нежилое помещение и один имущественный комплекс.

Среди предложений — участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Так, в деревне Малая Дубна в Орехово-Зуевском округе можно арендовать участок площадью 11,48 сотки для ЛПХ. Начальный размер годовой арендной платы составляет почти 216 тысяч рублей, срок аренды — 20 лет.

В деревне Гавшино муниципального округа Можайский на продажу выставили участок площадью 7,92 сотки под индивидуальное жилищное строительство. Его начальная стоимость превышает 277 тысяч рублей.

Предпринимателям также доступен широкий выбор объектов. На Едином портале торгов Московской области разместили свыше 150 предложений для бизнеса. Так, в Орехово-Зуевском округе продается нежилое помещение, а в муниципальном округе Рузский можно побороться за право аренды земельного участка, предназначенного для размещения складского комплекса.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену. Все торги проводят в электронном формате. Для участия необходимо оформить усиленную квалифицированную электронную подпись в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Подобрать подходящий земельный участок или объект коммерческой недвижимости можно с помощью интерактивной карты Единого портала торгов Московской области.

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