Свыше 185 ярмарок проведут в Подмосковье в июне

С наступлением лета в Московской области начинается сезон традиционных ярмарок, во время которых жители и гости региона смогут приобрести свежую фермерскую продукцию напрямую от производителей. В течение июня на территории 35 округов проведут 186 мероприятий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона отметили, что торговые площадки предложат покупателям широкий выбор сезонных товаров.

Так, в Воскресенске состоится ярмарка «Предприниматели Подмосковья», где свою продукцию представят местные фермеры и производители. В Лотошине пройдет «Социальная ярмарка», ориентированная на доступные цены для покупателей.

В Куровском организуют мероприятие «Летний урожай», посвященное ранним овощам, зелени и продукции нового сезона. В Истре гостей пригласят на тематическую ярмарку «Ягодный сезон», где особое место займут клубника, жимолость, смородина и другие летние ягоды.

Посетителям предложат разнообразную продукцию подмосковных хозяйств: свежие овощи и фрукты, мясные и молочные изделия, мед, ягоды, выпечку и другие натуральные продукты.

Кроме возможности приобрести качественные товары, ярмарки традиционно станут площадками для общения.

В ведомстве отмечают, что подобные мероприятия пользуются стабильным спросом у жителей региона и помогают поддерживать местных производителей. Информация о датах проведения, адресах площадок и тематике ярмарок размещена на портале «Мой АПК».