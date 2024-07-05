Свыше 180 мероприятий проведут в Химках ко Дню семьи

Концерты, мастер-классы, флешмобы, квесты и викторины проведут в Химках ко Дню семьи, любви и верности. Всего в округе запланированы 188 мероприятий в период с 6 по 12 июля.

Афиша на выходные включает праздничные гуляния в парках Толстого и Величко. Жители смогут посетить мастер-классы по созданию семейной фоторамки и концерт «Моя семья». Также в рамках программы «Семья. Лето. Парк» организуют акцию «Ромашковое поле» и анимационные игры «Папа, мама, я — счастливая семья».

Гостей парка «Экоберег» ждут веселые старты, шахматные турниры и художественный мастер-класс. Научиться рисовать летние пейзажи можно будет и в «Дубках». Кроме того, там же пройдет концерт баяниста Ивана Фирсова. Парк «Подрезково» представит жителям тренинг «Психология пластики» и мастер-класс по актерскому мастерству как для взрослых, так и для самых маленьких.

Кроме того, юбиляров семейной жизни пригласили на речную прогулку 8 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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