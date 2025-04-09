Свыше 180 гектаров бурелома уберут в лесах Сергиева Посада в 2025 году

Специалисты убирают неликвидную древесину между деревнями Рязанцы и Морозово на площади шесть гектаров. Согласно инструкции, части стволов деревьев и кустарников, которые лежат не земле, распиливают, а затем аккуратно собирают в поленницы.

Уборка позволяет снизить угрозу распространения вредителей в лесу.

В Сергиево-Посадском лесничестве, в соответствии с планом, мероприятия по уборке, которые будут проводить в течение года, охватят территорию свыше 180 гектаров.