Свыше 1,8 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. В регионе вакцинировали уже более 1,8 миллиона человек.

Сделать прививку можно не только в поликлиниках по месту прикрепления, но и в мобильных пунктах, которые работают в местах скоплениях людей. Вакцинация также проходит в школах и детских садах.

«Прививка позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, которые он может вызвать. Позаботьтесь о здоровье — пройдите вакцинацию от гриппа», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед проведением вакцинации обязательным условием является осмотр у врача.

Записаться на прием к специалисту можно через сайт государственных услуг, по единому телефону 122 или с помощью специального бота в Telegram.

Актуальное расписание работы мобильных прививочных пунктов доступно на официальном сайте Министерства здравоохранения региона по ссылке.