Свыше 1,8 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

За неделю в подмосковных парках отдохнули более 1,8 миллиона человек. Это на 230 тысяч больше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказал глава Министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, всего в регионе работают 194 парка и восемь губернаторских каруселей.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил он.

Чаще всего жители отдыхали в парках в субботу. В этот день там побывали более 305 тысяч человек. Всего за выходные места отдыха посетили более 570 тысяч гостей.

За неделю 93 тысячи человек посетили «Пехорку» в Балашихе, 57 тысяч — парк Толстого в Химках, 47 тысяч — Сестрорецкий в Клину, 46 тысяч — Центральный парк Пушкино и 42 тысячи — парк Мира в Мытищах.

На каруселях за неделю прокатились более 19 тысяч гостей, а на пляжах отдохнули 107 тысяч.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых детских площадках. При их создании особое внимание уделяют безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».