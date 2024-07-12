Свыше 700 детских площадок благоустроят в Подмосковье в этом году. Новые комплексы установят в 130 местах, еще в 573 полностью заменят оборудование. Их сделают безопасными и интересными для ребят всех возрастов, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Программа благоустройства детских площадок действует в Подмосковье с 2013 года. За это время в регионе создали более 1,5 тысячи современных игровых комплексов. Их стараются делать интересными для ребят всех возрастов, отметил губернатор. При этом особое внимание уделяют безопасности — на территории укладывают покрытие из резиновой крошки, устанавливают системы освещения и видеонаблюдения.

«Особое внимание — безопасности: укладываем покрытие из резиновой крошки, устанавливаем освещение и видеонаблюдение, по периметру ставим ограждение, скамейки и урны. Сами игровые комплексы делаем из высококачественных материалов», — заявил Воробьев.