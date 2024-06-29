Свыше 170 массовых мероприятий проведут в Химках в начале июля

Фото: Администрация г.о Химки

Свыше 170 культурных, спортивных и познавательных событий организуют в Химках с 1 по 7 июля. Принять участие в активностях смогут более 1,5 тысячи семей с детьми.

Афиша мероприятий включает спортивно-оздоровительные программы, интерактивные анимационные и настольные игры, танцевальные вечера, мастер-классы, познавательные экскурсии, загадки и викторины.

«Традиционно задействуем наши парки: Толстого, „Дубки“, Величко в Сходне. На этих локациях будут организованы масштабные развлекательные программы для детей. Это спорт, творчество, образование», — отметила Анна Ватутина.

Отметим, что в Химках также приведут в порядок зоны отдыха, платформы для проведения активностей и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте