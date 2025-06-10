Свыше 17 тысяч пациентов с диабетом прошли бесплатное обучение в Подмосковье

Школы для пациентов с сахарным диабетом работают в Подмосковье. На занятиях учат подсчитывать углеводы, корректировать дозы инсулина и правильно интерпретировать результаты измерения уровня глюкозы в крови. Обучение уже прошли более 17 тысяч человек.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, при сахарном диабете необходим постоянный контроль.

«Чтобы помочь пациентам научиться жить с таким заболеванием, в Подмосковье работают 122 школы сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли более 17 тысяч человек», — сказал он.

Обучение бесплатное, его может пройти любой желающий с подтвержденным диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.