Свыше 17 тысяч пациентов с диабетом прошли бесплатное обучение в Подмосковье

Школы для пациентов с сахарным диабетом работают в Подмосковье. На занятиях учат подсчитывать углеводы, корректировать дозы инсулина и правильно интерпретировать результаты измерения уровня глюкозы в крови. Обучение уже прошли более 17 тысяч человек.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин, при сахарном диабете необходим постоянный контроль.
«Чтобы помочь пациентам научиться жить с таким заболеванием, в Подмосковье работают 122 школы сахарного диабета. С начала года обучение в них прошли более 17 тысяч человек», — сказал он.
Обучение бесплатное, его может пройти любой желающий с подтвержденным диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.
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