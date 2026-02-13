Свыше 167 тонн сыра произвели в Подмосковье в 2025 году

В рационе жителей России сыр играет огромную роль. Первый промышленный выпуск твердого вида этого продукта наладили именно в Московской области.

В 2025 году регион выпустил 167,6 тысячи тонн сыра. Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 36% общего объема, а также остается лидером страны с долей 19,2%.

Этого удалось добиться, в частности, благодаря работе, ведущих областных производителей, среди которых «Сыровар», «Рота Агро» и «Истринская сыроварня».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона напомнили, что сыроварение в России начало активно развиваться во время правления Петра I. Московская область бережно хранит традиции, поддерживает высокие стандарты качества и предлагает широкий ассортимент продукции.