Свыше 162 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с января

В Московской области каждый год дети всех возрастов проходят бесплатные профилактические осмотры. С начала года врачей посетили 162 тысячи школьников и дошкольников, что на 43,7 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года.

«Одно из значительных преимуществ — родителям не нужно тратить время на посещение поликлиники, так как бригада медиков приезжает непосредственно в школы и детские сады, а результаты направляются родителям электронно в личный кабинет на портал Госуслуг», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Данные об осмотре появляются в личном кабинете раздела «Здоровье» в течение 45 дней после визита к врачу.