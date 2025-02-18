Свыше 162 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с января

В Московской области каждый год дети всех возрастов проходят бесплатные профилактические осмотры. С начала года врачей посетили 162 тысячи школьников и дошкольников, что на 43,7 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года.
«Одно из значительных преимуществ — родителям не нужно тратить время на посещение поликлиники, так как бригада медиков приезжает непосредственно в школы и детские сады, а результаты направляются родителям электронно в личный кабинет на портал Госуслуг», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Данные об осмотре появляются в личном кабинете раздела «Здоровье» в течение 45 дней после визита к врачу.
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Девушка провалилась в колодец в Зеленограде
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте