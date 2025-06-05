Свыше 1,6 тысячи кровель домов отремонтируют в Подмосковье до конца года

По программе капремонта в Подмосковье продолжают ремонт кровель многоэтажек. Это позволяет сохранить долговечность жилых зданий. В этом году работы проведут более чем на 1,6 тысячи объектов, сообщили в МинЖКХ.

Процесс капремонта включает в себя четыре этапа. На стадии подготовки происходит отбор подрядчика, проводится обследование, проектирование и экспертиза дома. Потом специалисты проводят демонтаж: снимают старое покрытие и обновляют стропильную систему. Главный этап, когда осуществляют укладку парогидроизоляции и нового покрытия. Вместе с ней устанавливают ограждения, и меняют двери. В конце работы проводятся проверки и подписываются нормативные документы.

Больше всего домов в этом году отремонтируют в Одинцове, Подольске и Красногорске. Сейчас в округах работы выполнены на 20-60%. Годом ранее в Подмосковье восстановили 752 кровли.

В ведомстве напомнили, как проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта. Для этого необходимо открыть интерактивную карту.