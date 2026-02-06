Свыше 16 тысяч загранпаспортов нового образца оформили в МФЦ Подмосковья за год

В МФЦ Подмосковья можно оформить загранпаспорт сроком на 10 лет. Для этого в офисах установлены специализированные криптобиокабины.

Для оформления биометрического паспорта, необходимо записаться на прием в МФЦ, выбрав удобные дату и отделение, а также также услугу «Загранпаспорт с электронным носителем».

После этого необходимо лично посетить центр «Мои Документы» и подать заявку. При себе необходимо иметь российское удостоверение личности, старый заграничный паспорт, если он есть, а мужчинам призывного возраста — военный билет.

Сотрудник офиса расскажет, как правильно сдать биометрию, проводит к кабине, а затем программа самостоятельно сделает фотографию и отсканирует отпечатки пальцев.

Загранпаспорт изготавливают по месту прописки в течение месяца. Если же человек прописан в другом городе, процедура займет три месяца.

Криптокабины работают по тому же графику, что и многофункциональные центры, где они установлены.