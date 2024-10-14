Свыше 1500 жителей Химок посетили с экскурсиями предприятие «Энергомаш» в 2024 году

Более 1500 человек, из которых 400 — дети, посетили обзорные экскурсии по научно-производственному объединению «Энергомаш» в этом году. Жители Химок смогли увидеть легендарные двигатели производства и узнали историю его главного конструктора — инженера Валентина Глушко.

Познавательные экскурсии провели для школьников, студентов и других интересующихся современными технологиями жителе округа. Им рассказали о передовых разработках научно-производственного объединения, а также о достижениях предприятия в создании ракетных двигателей и энергетических систем. После посещения демонстрационного зала посетители отправляются на открытые лекции, на которых инженеры рассказывают о научных исследованиях и практических аспектах работы в высокотехнологичной отрасли.

Отметим, что впервые уникальную экспозицию в демонстрационном зале «Энергомаш» создали в 1960-е годы, а с начала 90-х годов выставку открыли для иностранных делегаций.

Научно-производственное объединение активно участвует в образовательных инициативах, популяризируя тем самым науку и технологии среди молодежи.

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