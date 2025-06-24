Свыше 150 выездных донорских акций провели в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья имеют возможность сдать кровь не только в стационарных пунктах, но и во время специальных выездных мероприятий. С января в регионе провели 156 таких акций, что позволило привлечь тысячи добровольцев.

Донорская кровь жизненно необходима пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, онкологией, а также пострадавшим в авариях и детям с врожденными патологиями.

«Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции, где каждый желающий может стать донором. Всего с начала года в таких выездных мероприятиях участие приняли более 11,2 тысячи доноров, при этом было заготовлено почти 3,9 тонны крови», — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

Московский областной центр крови работает без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

Узнать больше о пунктах сдачи крови в Подмосковье можно на сайте.