Свыше 150 проб воды взяли на заводах Подмосковья с января

За семь месяцев 2025 года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Подмосковью провели свыше тысячи лабораторных исследований воды. Всего они проверили 151 образец — это в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году.

В лабораторию поступили пробы питьевой и дистиллированной воды с одного из хлебозаводов в Раменском. Эксперты оценили вкус, запах, цвет, прозрачность, уровень кислотности, наличие тяжелых металлов и другие показатели. Все образцы соответствовали нормам. Также прошла проверку вода из Воскресенского округа — она тоже оказалась в порядке.

В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что регулярный контроль качества воды особенно важен для предприятий агропромышленного комплекса. Современные методы позволяют быстро обнаруживать отклонения и обеспечивать безопасность как для производства, так и для повседневного использования.