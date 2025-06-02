Свыше 150 малышей с ОВЗ посетили праздник ко Дню защиты детей в Серпухове

На площадке одного из ресторанов в парке имени Олега Степанова в Серпухове организовали праздник в честь Дня защиты детей. На мероприятие пригласили более 150 ребят с ограниченными возможностями здоровья.

На праздник приехали воспитанники семейного центра «Серпуховский», участники клуба «ПОДАрок» и члены организации инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Люмос». Для ребят подготовили праздничную анимационную программу с любимыми героями мультфильмов, танцы и конкурсы. А всем желающим нанесли аквагрим. Также юным участникам праздника раздали подарки, мороженое и другие угощения.

Президент Института инженерной физики Алексей Царьков, депутаты окружного Совета Олег Андрух и Алексей Батогов, представитель Серпуховского благочиния иерей Олег Журба и другие организаторы мероприятия поздравили ребят с Днем защиты детей.

«Наш дружный коллектив растет. К нам присоединяется все больше детей, а также их родителей. Это наши друзья и подопечные. Мы уже более 10 лет сотрудничаем и оказываем помощь этим замечательным детям», — рассказала директор фонда «Проект Жизнь» Инна Карагичева.