Свыше 150 человек приняли участие в акции по раздельному сбору отходов в Раменском

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Акция по раздельному сбору отходов прошла в Раменском в феврале. В ней приняли участие около 150 жителей. Они собрали несколько мешков со вторсырьем.

Акцию организовали активисты экодвижения Раменского, им помогли 14 волонтеров, которые подсказывали жителям и сортировали вторичные ресурсы, рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В результате активисты собрали по одному мешку чеков, блистеров, паучей и бытовых отходов.

«Все отходы были направлены в центр „Собиратор“, где принимается большой перечень вторичных ресурсов. Здесь они копятся, прессуются и отправляются на переработку. Стекло вывезли на стеклобой», — пояснили в ведомстве.

Жители также принесли на акцию ненужные вещи, которые волонтеры передали в Церковь Покрова Божией Матери в Игумнове.