Свыше 15 жителей Волоколамска стали общественными лесными инспекторами | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 17:00 Свыше 15 жителей Волоколамска стали общественными лесными инспекторами Комитет лесного хозяйства Московской области

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Житель Волоколамска Сергей Цукан получил удостоверение общественного лесного инспектора. Всего в округе 18 добровольцев, которые участвуют в акциях по посадке деревьев, субботниках и других мероприятиях.

Общественные лесные инспекторы участвуют в патрулированиях, помогают выявлять нарушителей, занимаются уборкой и другой полезной работой. Присоединиться к добровольцам могут все желающие. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество или написать в Telegram-чат.

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«В лесничествах Комлесхоза всегда рады тем, кто обеспокоен сохранением лесов и готов оказывать любую посильную помощь в предотвращении нарушений лесного законодательства. Всех, кто ценит и оберегает природу, подмосковное лесное ведомство приглашает в отряд общественных лесных инспекторов. Только так, всем вместе можно преодолеем все трудности и привести леса Подмосковья в порядок», — отметили в Комлесхозе.

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