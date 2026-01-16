Свыше 1,5 миллиона кубометров отходов вывезли в Подмосковье в праздники
С 1 по 12 января, региональные операторы Московской области не прекращали работу по вывозу твердых коммунальных отходов. Специалисты ежедневно обслуживали контейнерные площадки по всему региону.
За время праздников в Подмосковье вывезли свыше 1,5 миллиона кубометров мусора. Наибольшие объемы пришлись на Сергиево-Посадский кластер — 351 тысяча кубометров, а также на Рузский и Ногинский кластеры, откуда вывезли 324 и 317 тысяч кубометров отходов соответственно.
«Перед нами стояла задача — обеспечить своевременный и бесперебойный вывоз отходов в период максимальной нагрузки. Ежедневный план — 21 тысяча контейнерных площадок, порядка 500 из них находятся в частном секторе», — пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
На линии задействовали около 1,3 тысячи специализированных машин.
Чтобы справиться с повышенной нагрузкой, операторы приняли дополнительные меры. Они задействовали мобильные группы для подбора мусора, а труднодоступные площадки убирали силами муниципальных бюджетных учреждений.
Местные власти также следили расчисткой подъездных путей для мусоровозов.
В Ленинском городском округе в этом году планируют обновить парк техники. Администрация намерена закупить малогабаритные мусоровозы для работы в районах с плотной застройкой и перенести 30 контейнерных площадок за пределы дворов.
Это должно упростить вывоз отходов там, где проезды слишком узкие для стандартной спецтехники.