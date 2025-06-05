Свыше 140 эндоскопических аппаратов установят в больницах Подмосковья в 2025 году

В 2025 году в медицинские организации Подмосковья продолжит поступать современная техника. Закупить планируется, в частности, свыше 140 единиц эндоскопического оборудования.

Устройства для больниц приобретают по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Эндоскопическое оборудование необходимо для проведения диагностики, а также малоинвазивных операций. Благодаря таким вмешательствам пациент быстрее восстанавливается и возвращается к привычной жизни», — пояснила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

На закупку техники выделили более полутора миллиардов рублей.

Ранее в 10 медицинских организаций поступило эндоскопическое оборудование на сумму почти 180 миллионов рублей.