Свыше 14 тысяч молодых учителей трудоустроились в Подмосковье

Каждый четвертый учитель в Подмосковье моложе 35 лет. Всего в школах региона работают более 14 тысяч таких педагогов, при этом количество специалистов со стажем до трех лет за последние два года выросло на 40%.

«У нас в Подмосковье работают более 53 тысяч учителей, из них свыше 26% — это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки молодого поколения преподавателей, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

При приеме на работу молодым специалистам предоставляют выплату в размере 150 тысяч рублей. Из них 50 тысяч — при трудоустройстве, а оставшиеся 100 — через два года.

В течение трех лет педагоги могут получать доплату в размере шести тысяч рублей ежемесячно. Надбавка от 11 до 16 тысяч рублей предусмотрена для классных руководителей. Кроме того, молодым педагогам предоставляют компенсацию аренды жилья до 30 тысяч рублей и социальную ипотеку.

Чтобы стать учителем в Подмосковье, нужно подать заявку на карьерном портале.