Свыше 130 земельных участков сдали через торги в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье прошло 135 земельных аукционов. В них участвовали 285 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с 3 по 7 июня в регионе сошли с молотка 135 объектов недвижимости. В среднем на один лот претендовали 4,2 участника.

Узнать обо всех доступных объектах недвижимости в области можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вновь вошел в топ-3 России по привлекательности для инвесторов. Результаты рейтинга АСИ объявили на Петербургском международном экономическом форуме.

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