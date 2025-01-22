Свыше 130 семейных пар медиков получили компенсацию аренды жилья в Подмосковье

В Подмосковье 138 супружеских пар медицинских работников получают увеличенную компенсацию аренды жилья. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Если один сотрудник может получать компенсацию за съемное жилье в размере 20 тысяч рублей, то для семейных пар предусмотрена повышенная выплата — 30 тысяч рублей. Для этого нужно, чтобы оба супруга работали в медицинских организациях Подмосковья, причем необязательно в одной.

Компенсация аренды съемного жилья — самая популярная мера социальной поддержки медиков в регионе. Она доступна как только трудоустроившимся специалистам, так и тем, кто уже много лет трудится на благо жителей Подмосковья.

В этом году перечень должностей, которым доступна компенсация аренды, расширили. Теперь на меру поддержки могут также рассчитывать заведующие структурными подразделениями и ФАПами. Подать заявление на компенсацию аренды можно онлайн — через портал госуслуг Московской области.