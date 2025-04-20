Свыше 130 пилотов стали участниками всероссийского турнира по картингу в Подольске

Гоночный сезон в Подольске открылся с трехэтапного любительского турнира по картингу и мото Global Racing Cup 2025. На треке «Лидер» состязались более 130 пилотов из 40 команд, представляющих разные регионы России.

Участниками турнира, в том числе, стали спортсмены из Санкт-Петербурга, Смоленска, Орла, Брянска. В Подольске соревнования любителей гоночного спорта проходят уже в 16-й раз и состоят из трех этапов: весенний, летний и осенний, когда закрывают сезон. На каждом из них выявляют победителей в разных дисциплинах и разных возрастных категориях.

По результатам трех этапов формируют турнирную таблицу. Имена чемпионов оглашают после подсчета набранных очков.

По словам представителя организаторов турнира Людмилы Чеботовой, в любительском турнире принимают участие пилоты, которые ездят на официальные соревнования.

«Это и дети от шести лет, и взрослые спортсмены за 50 лет. Могут участвовать во всех этапах турнира, а могут только в одном. Для ребят главное получить радость от гонки», — добавила она.