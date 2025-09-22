Свыше 130 деревьев и кустарников высадят на экологической акции в Королеве

Королев присоединился к экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе», которую проводят в Московской области с начала сентября. Участники высадят на территории округа более 130 саженцев деревьев и кустарников: сосны, липы, рябины, яблони, клены, ясени, сирени и гортензии.

Центральной площадкой экологического мероприятия стала территория Нижнего Комитетского леса, где собрались 80 человек. Сотрудники организаций округа и активные жители посадили молодые сосны. Акция, которую организовал Комитет лесного хозяйства Московской области, пройдет до конца сентября.

Отметим, что в Королеве каждый год проводят областные и всероссийские экологические мероприятия. Всего с 2016 года на городских территориях высадили порядка 30 тысяч деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.