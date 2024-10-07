Мособлдума напомнила о поддержке жителей других регионов в пунктах временного размещения

Свыше 1,3 тысячи человек проживают в пунктах временного размещения в Подмосковье. Там находятся пенсионеры и женщины с детьми.

Помощь жителям других регионов, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения в Подмосковье, обсудили в Мособлдуме. Сейчас в регионе работают 14 таких мест.

«Московская область не осталась в стороне, и мы всеми силами помогаем тем, кто оказался в беде и был вынужден покинуть свои дома», — отметил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Для проживающих в ПВР организовали пятиразовое питание, им предоставили одежду, обувь, детское питание, книги и игрушки. Школьники посещают школы, а взрослым помогают с трудоустройством.

Депутаты регулярно посещают пункты и участвуют в гуманитарных миссиях. Помочь переселенцам могут все желающие. Адреса, куда можно принести полезные вещи, размещены по ссылке.

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