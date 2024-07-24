Свыше 120 незаконных проходов к железной дороге убрали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье ликвидировали 125 незаконных проходов к железной дороге. Из них 23 — совместно с местными органами самоуправления. Специалисты также отремонтировали около 1,2 тысячи квадратных метров ограждений вдоль путей.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, железнодорожники дополнительно установили 700 метров ограждений на Киевском, Белорусском и Савеловском направлениях., а также выявили и убрали 577 незаконных обустройств для незаконного доступа на платформы.

Нарушения правил нахождения на железной дороге чаще всего становится причиной несчастных случаев. Для их предотвращения с пассажирами проводят информационную работу. Тематические занятия устраивают в школах и лагерях.

«Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного нахождения на железнодорожных объектах и быть особенно внимательными при пересечении железнодорожных путей», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о значении новой дороги до трассы М-9 в Истре. Ее откроют в декабре этого года.

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