Свыше 120 человек поучаствовали в заплыве «Сенежская миля» в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Массовый заплыв, посвященный празднованию Дня Военно-Морского флота, прошел в акватории озера Сенеж в Солнечногорске. «Сенежская миля» объединила свыше 120 пловцов из разных городов.

Участники приехали из Москвы, Зеленограда, Дзержинского, Долгопрудного, Истры, Клина и других городов. В зависимости от возраста они преодолели дистанции в 200 и 1300 метров.

В заплыве на 200 метров среди юношей первое место занял Михаил Кочнев, второе — Артем Петров, третье — Макар Воднев. Среди девушек первой стала Тоффахи Имен Амира, второе место у Елизаветы Тимошенковой, третье — у Евгении Курносовой.

Среди мужчин в заплыве на 1300 метров первое место досталось Леониду Владимирову, второе место у Арсения Сироткина, а третье — у Михаила Гущева. Первое место среди женщин заняла Анна Коротких из Солнечногорска, второе место — Ирина Чекасина, третье — Снежана Баскакова. Все победители получили подарочные наборы и абонементы в бассейн.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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«Все благоволило хорошему проведению праздника: отличная погода, спокойная вода без волн. Каждый получил медаль за участие, а самые быстрые — кубки и подарки от наших партнеров», — отметила руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина.

Организаторами заплыва выступили Центр «Солнечногорье» и проект «Спортивный Солнечногорск».

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