Свыше 1,2 тысячи летних кафе открыли в Подмосковье в этом сезоне

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия МО

Предприниматели Московской области могут заключить договор на открытие летнего кафе на портале госуслуг. Так, в этом сезоне для жителей и гостей региона работает свыше 1,2 тысячи летних кафе и веранд.

Предприниматели заключили почти 400 договоров на региональном портале. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что данный формат пользуется спросом у владельцев ресторанного бизнеса.

Так, в Орехово-Зуеве работает 30 сезонных кафе, в Сергиевом Посаде — 40 веранд, а в Пушкино — 40 летних кафе.

Напомним, что получить разрешение на открытие летнего кафе могут предприниматели, чьи заведения отвечают Региональному стандарту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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