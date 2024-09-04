Свыше 12 тысяч женщин сделали маммографию по самозаписи в Подмосковье с января

Свыше 12 тысяч женщин из Подмосковья прошли маммографию по самозаписи с начала года. У 1,2 тысячи из них выявили отклонения, их направили на дополнительную диагностику.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, самостоятельно записаться на обследование могут женщины старше 40 лет, которые не проходили маммографию более двух лет. Сделать это можно по ссылке, а также по телефону 122.

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«С возрастом риск развития заболевания только повышается, именно поэтому важно своевременно проходить диагностику. Мы призываем всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на данный вид исследования открыта самозапись», — сказал он.

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