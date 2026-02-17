Свыше 12 тысяч заявок на соцпомощь оформили онлайн в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья могут подать заявку на оформление социальной помощи онлайн. С начала года этой возможностью в регионе воспользовались свыше 12 тысяч раз.

Выплату могут оформить жители региона с низким доходом, в том числе малоимущие семьи, одинокие люди, ветераны и пенсионеры.

Сервис «Оказание государственной социальной помощи гражданам, имеющим место жительства или место пребывания в Московской области» разместили на портале государственных услуг в разделе «Гражданам» — «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях».

Для подачи заявки необходимо авторизоваться при помощи ЕСИА, а затем заполнить электронную форму.

В прошлом году этой услугой в Подмосковье воспользовались свыше 47 тысяч раз.