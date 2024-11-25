Свыше 12 тысяч человек побывали в парках Подмосковья в День матери

Праздничную программу «Для милых мам» провели 24 ноября почти в 80 парках Подмосковья. О мероприятиях рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В праздничный день в парках провели квесты, концерты живой музыки, интерактивные лектории, фотопрогулки и многое другое. Например, в Одинцове прошел психологический тренинг «Мой счастливый 2025». Женщины прослушали лекцию о правильном питании, посетили практики по медитации и гвоздетерапии. Гости парка могли сделать свечи из пчелиной вощины, расписать гипсовые фигурки и имбирные пряники.

В мытищинском парке Мира прошли мастер-классы по созданию идеального макияжа. Дети смогли изготовить праздничные открытки с элементами жостовской росписи для своих мам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем матери и вручил многодетным семьям президентские награды — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почетный знак «Материнская слава».