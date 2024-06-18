Свыше 1,2 миллиона рублей долгов по алиментам взыскали с жителя Подмосковья

Судебные приставы Московской области взыскали задолженность по алиментам в размере 1,2 миллиона рублей. Призвать мужчину к ответственности помогло предупреждение об ограничении его права пользования водительским удостоверением.

Судебное решение, вынесенное в 2013 году, обязывало мужчину выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Из-за невыплаты денежных средств в полном объеме, задолженность достигла 1,2 миллиона рублей.

После решения о принудительном исполнении были применены меры ограничения, однако должник продолжал выплачивать суммы не в полном объеме. Сотрудники службы вновь возобновили исполнительное производство и применили комплекс мер принудительного исполнения, включая административное наказание и ограничение права пользования водительским удостоверением.

После уплаты задолженности в полном объеме все ограничительные меры были отменены. Дальнейшее взыскание текущих алиментных платежей, а также отработка 30 часов обязательных работ, находится на контроле судебных приставов.

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