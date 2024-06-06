Свыше 115 тысяч жителей Подмосковья получили срочную соцпомощь с начала года

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Свыше 115 жителей Подмосковья воспользовались срочными социальными услугами с начала года. Такую помощь оказывают людям в трудной жизненной ситуации.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, жители получили юридическую, психологическую и другую помощь. Обратиться за такой поддержкой могут все нуждающиеся.

«Это юридическая и психологическая помощь, оформление документов или, например, подача заявления для получения соцобслуживания и доставка в медицинские учреждения для пенсионеров. Наши помощники и соцработники помогают в разных вопросах всем жителям, кто в этом нуждается», — рассказали в ведомстве.

Оформить срочную помощь можно через «Госуслуги» или комплексный центр социального обслуживания.

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