Свыше 115 тысяч жителей Подмосковья получили срочную соцпомощь с начала года

Свыше 115 жителей Подмосковья воспользовались срочными социальными услугами с начала года. Такую помощь оказывают людям в трудной жизненной ситуации.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, жители получили юридическую, психологическую и другую помощь. Обратиться за такой поддержкой могут все нуждающиеся.

«Это юридическая и психологическая помощь, оформление документов или, например, подача заявления для получения соцобслуживания и доставка в медицинские учреждения для пенсионеров. Наши помощники и соцработники помогают в разных вопросах всем жителям, кто в этом нуждается», — рассказали в ведомстве.

Оформить срочную помощь можно через «Госуслуги» или комплексный центр социального обслуживания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».