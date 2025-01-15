Свыше 11,5 тысячи человек посетили с декабря Театральный каток в Химках

Этой зимой на Театральном катке в Химках в фигурном катании себя попробовали 11,5 тысячи жителей и гостей округа. Ледовую площадку посещали любители этого вида спорта, влюбленные пары и семьи с детьми.

Шестой сезон катаний стартовал в начале декабря. Площадь арены достигает почти 2,5 тысячи квадратных метров. Каток вмещает до 150 человек за один сеанс. Посетители могут обратиться за советами к опытным инструкторам, взять в аренду коньки, заточить собственные и отдохнуть в теплых раздевалках.

Рекордное число посетителей зафиксировали 31 декабря. Театральный каток работал всю новогоднюю ночь. Арену посетили свыше 1,2 тысяч человек. Праздничный сеанс завершил зрелищный салют.

Напомним, что в новогодние праздники в Химках организовали более 160 культурных, спортивных и развлекательных мероприятий.