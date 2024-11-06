Свыше 11,5 млрд рублей направили на доплаты к пенсиям в Подмосковье с января

В Московской области пенсионерам доступен ряд мер социальной поддержки. Одна из них — ежемесячная доплата к пенсии для неработающих жителей, чья пенсия ниже прожиточного минимума. В октябре ее размер увеличили до 20 тысяч рублей для пенсионеров старше 65 лет, проживающих в Подмосковье более десяти лет.

«Доплата к пенсии — одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 миллиардов рублей», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплата назначается автоматически, если пенсионер живет один, а проживающим с неработающими членами семьи нужно подать заявление. Этой мерой поддержки пользуются около 35 тысяч человек. Сумма доплаты зависит от пенсии, возраста и регистрации в Московской области. Например, региональная доплата обеспечивает доход на уровне прожиточного минимума — 15 735 рублей.

Дополнительно пенсионерам региона предоставляются льготы: бесплатный проезд, санаторные путевки, слухопротезирование, зубопротезирование, компенсация за капремонт, субсидии на ЖКУ и другие меры поддержки. Ознакомиться со всеми льготами можно на портале госуслуг.