Свыше 113 тысяч человек посетили музеи Подмосковья в новогодние праздники

Государственные музеи Московской области привлекли более 113 тысяч посетителей в период новогодних праздников с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Наибольшее количество гостей принял Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим», где на выставке «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви» побывали почти шесть тысяч человек.

Выставка «Преображенная природа. Пейзаж XIX–XX веков из собрания Русского музея», проходившая в Звенигородском музее-заповеднике, собрала около трех тысяч посетителей.

В Серпуховском историко-художественном музее выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» привлекла более 1,8 тысячи человек за время каникул.

В течение новогодних праздников в государственных музеях региона состоялось свыше 30 мероприятий, включая концерты, лекции, мастер-классы и спектакли, которые посетили более 4,5 тысяч жителей и гостей Подмосковья.