Свыше 110 охотников оштрафовали в Подмосковье с начала сезона | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 12:33 Свыше 110 охотников оштрафовали в Подмосковье с начала сезона Минэкологии

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Сезон охоты продолжается в Подмосковье. Инспекторы охотнадзора министерства экологии регулярно проводят рейдовые мероприятия для контроля соблюдения требований по охоте и сохранению ресурсов, а также выявляют нарушителей, пренебрегающих правилами.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, сезон охоты на юге региона уже завершился, но продолжится на севере до 29 апреля. Он также отметил, что охота из укрытия при использовании живой подсадной утки разрешена на всей территории региона до 10 мая, однако далеко не все граждане соблюдают правила охоты и сохранения ресурсов.

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«На сегодняшний день уже выявлено 114 нарушений, на нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ», — указал Тихон Фирсов.

Тихон Фирсов добавил, что специалисты охотнадзора во время выездных мероприятий проверяют у охотников разрешения на добычу, путевки, следят за видами животных, добытыми ими, и их количеством. Гражданам, пойманным на нарушении, выписывают протоколы, а также проводят с ними профилактические беседы для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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