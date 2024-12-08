Свыше 110 километров дорог очистили от снега в Подольске за прошедшую ночь

Уборку общественных территорий и дорог продолжают в Подольске. За минувшую ночь от снега очистили более 110 километров дорожного полотна.

Всего на дорогах регионального значения, а также на муниципальных дорогах и общественных территориях трудятся 144 человека и 78 единиц снегоуборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, тракторы, грейдеры и погрузчики.

В городском округе очищают от снега тротуары и пешеходные зоны, обрабатывают их противогололедными средствами. Помимо этого, работники коммунальной службы приводят в порядок парковки, проезды и остановочные пункты в Подольске. Свыше 500 километров дорог очистили в муниципалитете за прошедшие сутки.

Горожане могут оставить заявку на уборку снега во дворах по номеру: 8 (495) 663-99-99 либо позвонить в свои управляющие организации.

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