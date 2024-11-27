Свыше 11 тысяч медиков Подмосковья оформили выплаты за аренду жилья онлайн

Медики из Подмосковья воспользовались онлайн-услугой по оформлению выплат за аренду жилья свыше 11 тысяч раз с января. Размер поддержки составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Получить ее могут медики, которые работают на полную ставку в одном из учреждений региона. При этом заявитель, его супруг и дети не должны иметь собственной недвижимости.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты для перечисления средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 58 социальных объектов до конца года. Он отметил, что в регионе также досрочно завершили строительство четырех зданий, сдача которых изначально была запланирована на 2025 год.