Свыше 11 тысяч человек прокатились на каруселях в Подмосковье за неделю

За неделю дизайнерский карусели в Подмосковье посетили более 11,16 тысячи человек. В топ по популярности вошли аттракционы в Одинцове, Коломне и Ногинске.

Самым популярным на минувшей неделе стал аттракцион в Одинцове. Его посетили 2,1 тысячи человек. На втором месте оказалась карусель на Житной площади в Коломне. На ней прокатились две тысяч гостей. Еще 1,5 тысячи воспользовались аттракционом в Ногинске.

Как сообщили в министерстве благоустройства Подмосковья, аттракционы установили в парках региона по губернаторской программе. Их оформлением занимался известный дизайнер Денис Симачев. Все карусели оснащены аудиосистемой и подсветкой.

В министерстве добавили, что аттракционы стали важной часть досуга жителей и гостей Подмосковья.

«Эти аттракционы не только радуют детей, но и создают атмосферу праздника для всей семьи, укрепляя общественные связи и привлекая внимание к культурным инициативам области», — сказали в ведомстве.