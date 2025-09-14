Свыше 11 тонн вторсырья собрали жители Люберец в рамках фестиваля «ЭкоБум»

Возле Дворца культуры в Люберцах состоялся ежегодный фестиваль «ЭкоБум», объединивший две экологические акции, направленные на ресурсосбережение: сбор макулатуры и утильной электроники. В мероприятии приняли участие более 300 человек.

Фестиваль прошел в праздничной атмосфере с конкурсами и флешмобом. Участники могли заработать Экорубли и обменять их на подарки и угощения.

«Основная задача фестиваля — сбор макулатуры, утильной техники и электроники. Более 300 человек стали частью этого значимого события, включая жителей округа, учащихся школ, предпринимателей и представителей общественных организаций. На площадке было собрано более пяти тонн макулатуры и шести тонн электроники», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Ирина Курчигина.