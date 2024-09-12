Свыше 100 заявок на господдержку подали предприниматели в Мытищах за лето

Различные способы господдержки развивают малое и среднее предпринимательство в Подмосковье. Около 100 заявок на участие в программной помощи поступило от бизнесменов из городского округа Мытищи.

Администрация Мытищ предоставляет владельцам бизнеса поддержку разного рода. Это может быть финансовая помощь в виде субсидий, грантов, кредитов, займов и гарантий. Также господдержка может выражаться в предоставлении консультаций, сопровождении инвестиционных проектов, предприниматели могут стать участниками программ повышения производительности труда, семинаров и встреч.

Подробнее о доступных программах поддержки можно узнать по телефону: 8 (495) 581-61-13, либо обратиться лично в единое окно «Мой бизнес» по адресу: улица Карла Маркса, дом № 4, телефон: 8 495 505-59-79.

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