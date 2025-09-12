Свыше 100 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

Кампания по вакцинации детей и взрослых от гриппа продолжается в Подмосковье. Прививку можно сделать как в поликлиниках, так и в детских садах и школах.

Для вакцинации детей в регионе используют современные и безопасные препараты «Ультрикс квадри» и «Совигрипп». Процедура позволяет защитить ребенка от опасных осложнений гриппа.

«В Подмосковье вакцинацию от гриппа прошли уже более 100 тысяч детей, а всего в этом году планируется привить более 1,1 миллиона», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой юного пациента осматривает педиатр, который и дает направление.

На прием к специалисту можно записаться на сайте госуслуг, по номеру телефона 122 или при помощи бота в Telegram.