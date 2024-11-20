Свыше 100 субботников провели в Подмосковье в сентябре

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Акция «Чистябрь» прошла в 27 регионах России. Лидером по количеству проведенных субботников стало Подмосковье, где провели более 100 мероприятий.

За месяц в Подмосковье прошло свыше 100 субботников, в них приняли участие более одной тысячи жителей и гостей региона, рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Активисты провели более 20 экологических мероприятий, собрали свыше 420 мешков мусора. К участникам присоединились около 300 волонтеров.

По итогам акции определили 20 победителей со всей страны. Четвертое место заняла жительница Долгопрудного.