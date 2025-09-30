Свыше 100 спортсменов представили Подмосковье на Всероссийских пони-играх

В рамках государственной программы «Спорт России» с 24 по 28 сентября на территории одной из старейших конных школ страны «Измайлово» в Москве состоялись седьмые Всероссийские пони-игры. В соревнованиях приняли участие свыше 100 всадников из Подмосковья в возрасте от трех до 17 лет.

На Пони-играх юные спортсмены состязались в разных дисциплинах: конкур, выездка, драйвинг, бега, вольтижировка и троеборье. Отдельные соревнования прошли по хоббихорсингу, тентпеггингу и другим направлениям.

Спортсменка из Подмосковья Василиса Шмакова и ее пони по кличке Малыш Капрал стали абсолютными чемпионами соревнований, получив 20 призов.

Основной день игр, 27 сентября, был насыщен событиями: соревнования, включая Кубок президента федерации конного спорта России, турнир для самых маленьких спортсменов от трех до восьми лет, а также состязания по хоббихорсингу.

Для участников и гостей подготовили фестиваль «В гостях у пони», в рамках которого можно было поближе познакомиться с животными, принять участие в мастер-классах и квестах, а также посетить лекции.