Свыше 100 работ представят на выставке художницы Марины Домниковой в Мытищах

Ретроспективная выставка работ в жостовском стиле пройдет в галерее Мытищ. Все экспонаты из личной коллекции художника — Марины Домниковой.

Юбилейная выставка заслуженного художника Российской Федерации Марины Домниковой «Жостово — как судьба» откроется в галерее искусств в Мытищах.

Ретроспективная выставка работ Марины Домниковой на протяжении пяти лет становится масштабным событием не только для городского округа Мытищи, но и для всех поклонников творчества автора.

Работы Марины Домниковой многогранны и неповторимы. Владение техникой жостовской росписи позволило ей создать свой неповторимый и уникальный стиль. Исконные традиции в работах Марины Домниковой сочетаются с новым прочтением искусства жостовской росписи, новым взглядом в ее будущее. Более 100 работ из личной коллекции автора, из частных собраний представят на экспозиции, также впервые будут представлены подносы, созданные во время работы Марины Домниковой на Жостовской фабрике в 1985-х-1990-х годах.

Выставка откроется 3 октября и продлится до 10 ноября.

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