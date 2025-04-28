Свыше 100 подростков торжественно получили паспорта в Подмосковье за неделю

Торжественные церемонии вручения первых паспортов прошли в Подмосковье. На прошлой неделе 115 юных жителей региона, которые достигли 14-летнего возраста, получили главный документ гражданина России.

Мероприятия состоялись в 12 муниципальных округах при поддержке Министерства государственного управления Московской области.

Для оформления паспорта гражданина России необходимо обратиться в МФЦ или отдел Министерства внутренних дел в течение 90 дней после достижения 14 лет. Пакет документов включает свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, регистрацию по месту жительства, две фотографии размером 35×45 миллиметров, а также квитанцию об оплате госпошлины.

Чтобы получить паспорт в праздничной атмосфере, достаточно сообщить о своем желании сотруднику МФЦ при подаче документов.

Адреса и часы работы многофункциональных центров можно уточнить на региональном портале госуслуг.

Напомним, что просрочка оформления паспорта более чем на 90 дней влечет административную ответственность.