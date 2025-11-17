Свыше 100 первоклассников посвятили в «Орлята России» во Власихе

Церемония посвящения первоклассников в «Орлята России» прошла в школе имени Попова во Власихе. Всего в движении состоят более 460 тысячи детей в Подмосковье.

Как рассказали в региональном Минобразования, с праздничным событием ребят поздравили глава округа Александра Шкуренко, директор школы Галина Шик, депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков и другие.

В ряды движения вступили 115 ребят. Они дали торжественную клятву и получили свои первые галстуки и фирменные значки.

Проект «Орлята России» был создан по инициативе министра просвещения Сергея Кравцова в 2021 году. В программе уже участвуют тысячи ребят. Они направлена на формирование основных ценностей: любовь к родине, семье, природе.